"Lugar do ladrão é na prisão." Lula no parlamento opõe Ventura e Santos Silva

© António Cotrim/Lusa (arquivo)

Por TSF com Lusa 12 Abril, 2023 • 17:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O agendamento de uma sessão de boas-vindas ao Presidente do Brasil, Lula da Silva, antes da sessão comemorativa do 25 de Abril de 1974 provocou, na tarde desta quarta-feira, um momento de atrito entre o líder do Chega, André Ventura, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Durante o debate promovido pelo PSD sobre os atrasos nas juntas médicas, Ventura dirigiu-se ao líder da assembleia: "Não queria deixar de lhe dizer e de transmitir o nosso profundo descontentamento com a sua decisão - porque é sua decisão -, de trazer ao parlamento o Presidente brasileiro e de permitir que se confunda isso com a sessão do 25 de Abril de 1974, a sessão comemorativa do 25 de Abril."

O líder do Chega continuou a sua argumentação para sublinhar que, para o seu partido, "hoje e sempre, o lugar do ladrão é na prisão", arrancando aplausos.

Ouça aqui a troca de palavras. 00:00 00:00

As palavras levaram Santos Silva a reagir de imediato: "O senhor deputado fará o favor de se abster de fazer essas considerações no plenário deste parlamento."

Repreendendo Ventura, o líder da Assembleia da República indicou que o deputado teria de escolher uma de duas formas de intervenção: "Ou o senhor deputado quer fazer um pedido de esclarecimento à senhora secretária de Estado e fá-lo, ou quer falar sobre outros assuntos e não tem o direito de usar o pedido de esclarecimento à senhora secretária de Estado da Inclusão para falar desses outros assuntos."

A sessão de boas-vindas ao Presidente brasileiro na Assembleia da República vai decorrer no dia 25 de abril, às 10h00, antes da sessão solene comemorativa da revolução, e contará com intervenções do chefe de Estado brasileiro e do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

De seguida, está previsto um momento para apresentação de cumprimentos.

A tradicional sessão solene comemorativa do 25 de Abril vai arrancar às 11h30 e terá intervenções dos grupos parlamentares e deputados únicos, do presidente da Assembleia da República e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que encerra.

Em dezembro, quando foi a Brasília para a posse de Lula da Silva, o chefe de Estado português anunciou que o Presidente do Brasil iria a Portugal para uma cimeira luso-brasileira e visita de Estado de 22 a 25 de Abril deste ano, que culminaria com a sua participação na cerimónia do 25 de Abril.

Em fevereiro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, falou explicitamente num discurso do Presidente do Brasil na sessão do 25 de Abril na Assembleia da República, assinalando o seu caráter inédito, o que provocou polémica e suscitou críticas por se tratar de uma cerimónia da responsabilidade do parlamento.

Em vez de uma intervenção do Presidente do Brasil na sessão solene anual comemorativa do 25 de Abril, o parlamento decidiu antes realizar uma sessão de boas-vindas à parte durante a visita de Estado de Lula da Silva a Portugal.