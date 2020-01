Lugares em troca de apoios? Rio fala de "histórias esquisitas do lado de lá"

© José Coelho/Lusa

O recandidato à liderança do PSD, Rui Rio, considerou esta quarta-feira "absolutamente lastimosa" a prática de prometer lugares em troca de apoios, algo impossível na sua candidatura, mas adiantou que tem ouvido "histórias esquisitas" do lado do seu opositor.

"As pessoas que me apoiam, particularmente aqueles que me são mais próximos, conhecem-me bem, já estão comigo, já me conhecem bem e portanto eu acho de todo impossível que isso esteja a acontecer sendo que eu ouço histórias do lado de lá ao contrário, até ouço histórias esquisitas que nem vou aqui dizer", declarou.

À entrada para uma sessão com militantes, no âmbito da campanha para a segunda volta para a liderança do PSD, Rui Rio foi confrontado com as declarações do candidato Luís Montenegro, que negou na terça-feira andar a "oferecer lugares em troca de apoios", mas disse não ter certezas de que "o dr. Rui Rio e os seus apoiantes" não o façam.

"Isso é uma prática que não é assim tão fora do comum dentro dos partidos - e dentro do PSD também - que eu acho absolutamente lastimosa", respondeu, garantindo que nunca na vida fez "uma coisa dessas".

O presidente recandidato afirmou que já assistiu a outros a fazerem isso, mas deixou claro que recusa "terminantemente fazer uma coisa dessas".