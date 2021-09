Luís Filipe Menezes garante que está fora da corrida à liderança do PSD

© Gerardo Santos/Global Imagens

Por TSF 27 Setembro, 2021 • 10:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Luís Filipe Menezes recusa avançar para a disputa da liderança interna do PSD. "Estou fora dessa guerra", admitiu, na Manhã TSF, em entrevista com Fernando Alves. "Utilizei essa argumentação numa lógica de figura de retórica dizendo que, se o resultado fosse suscetível de obrigar o PSD a ir a votos internamente, era preciso haver gente corajosa", ressalvou.

No entanto, o antigo presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia deixou avisos a quem se aventurar com coragem: "Os que pensam nisso têm de ponderar duas situações: de um lado, este resultado nas autárquicas - e a vitória de Lisboa é manifestamente muito, muito importante -, e também o facto de algumas sondagens, apesar do sucesso relativo do Partido Socialista, do sucesso relativo do PSD nas eleições autárquicas, anteverem ainda uma grande vantagem do PS, se houvesse eleições legislativas neste momento."