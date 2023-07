Luís Montenegro acusa o ministro da Cultura de "arrogância e pedantismo intelectual"

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro, fala aos jornalistas durante a conferência de imprensa no final da reunião da Comissão Permanente, em Lisboa, 03 de maio de 2023. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

Por Carolina Rico 10 Julho, 2023 • 13:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Luís Montenegro acusa o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, de "arrogância e pedantismo intelectual" pelas críticas à comissão de inquérito comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão política da TAP.

Numa mensagem divulgada no Twitter esta segunda-feira, o presidente do PSD considerou que a atitude de Pedro Adão e Silva "não é novidade".

"Há anos que discorre pretensa independência de opinião mas nunca deixou de ser funcionário da narrativa socialista", acusou.

O Ministro Adão e Silva mostra arrogância e pedantismo intelectual. Não é novidade. Há anos que discorre pretensa independência de opinião mas nunca deixou de ser funcionário da narrativa socialista.https://t.co/1dKa00cQvD - Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) July 10, 2023

Em entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias este domingo, o ministro da Cultura condenou o que diz ser uma "degradação do ambiente político" em Portugal e comparou os deputados da CPI com "uma espécie de procuradores do cinema americano de série B da década de 80".

Esta segunda-feira, Pedro Adão e Silva reiterou as críticas, referindo-se aos trabalhos da comissão de inquérito como "reality shows".