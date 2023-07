Luís Montenegro apela à coesão interna na reunião da bancada

O presidente do PSD, Luís Montenegro © Rodrigo Antunes/Lusa

Não é um ralhete, longe disso, antes uma tentativa de mobilização em torno de um objetivo maior: desgastar o governo e mostrar aos portugueses que são a alternativa. Mas para isso, não pode haver desvios e a coesão é a imagem que tem de chegar à população: foi isso por essa linha o apelo de Luís Montenegro na reunião da bancada social-democrata.

De acordo com o que a TSF conseguiu apurar, Luís Montenegro deixou claro aos deputados que devem ter a "capacidade de, mesmo que possam ter opiniões divergentes, continuar a ter a noção de que o povo lá fora espera que tenham a capacidade de apresentar coesão e união".

Diz Luís Montenegro que só com essa imagem a passar para fora é que será possível "recuperar a confiança" que, eventualmente, os levará ao poder.

Nas críticas ao governo, o líder do PSD sublinha a "confusão do lado do PS", a "falta de resultados da governação" e puxa dos galões por acreditar estar a conseguir marcar a agenda mediática. E dá o exemplo das iniciativas da saúde que o PSD tem levado a cabo esta semana, notando que "os partidos foram a reboque" e que "foi muito curioso que tendo o PSD agendado um conjunto de visitas e interações sobre saúde, na segunda-feira de manhã o ministro da Saúde aparece nas televisões com iniciativa chamada Saúde Aberta".

"O mais importante que lá fora percebam que o PSD está a cumprir a sua missão", destacou Luís Montenegro notando as críticas que são feitas ao partido: "somos acusados de tudo e o seu contrário".

"O primeiro-ministro há pouco tempo queixava-se de que o PSD sempre atrás de fait divers", disse Luís Montenegro aos deputados para logo rebater que há "uma falta de cumprimento de deveres éticos do governo, falta de autoridade que revelou até na relação do governo com Presidente da República".

Num apelo aos deputados, Montenegro sublinha que "o Grupo Parlamentar não tem de andar desalinhado da direção do partido" e vice-versa. Afinal, é preciso uma imagem de união e de coesão porque o partido não deve "desperdiçar esse capital amealhado até agora" e que faz "contraste" com o que acontece no PS.

Se o discurso foi suficientemente galvanizador, só com o tempo perceberemos, no entanto, no fim da intervenção inicial, ao contrário do habitual, não houve palmas dos deputados.