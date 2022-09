Luís Montenegro discursa no Conselho Nacional do PSD. Veja em direto

© Pedro Correia/Global Imagens

Por Francisco Nascimento 29 Setembro, 2022 • 21:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Luís Montenegro discursa perante os conselheiros, no primeiro Conselho Nacional do PSD desde que tomou posse como presidente. Espera-se um conselho nacional "facilitado" para o líder laranja, ao contrário das reuniões acesas no tempo de Rui Rio.

Começando por fazer uma comparação entre o Governo e o PSD, Montenegro diz que o Executivo "está dividido e confuso" ao contrário do estado de espírito do PSD "que está motivado, mobilizado e alegre". O líder do PSD elenca as "várias polémicas" do Governo, com "episódios lamentáveis", desde Marta Temido a Fernando Medina.

A reunião acontece após a direção apelar ao voto no candidato do Chega a vice-presidente da Assembleia da República, o que causou desconforto em parte da bancada do PSD.

Carlos Moedas, primeiro conselheiro da lista de Montenegro, falha a primeira reunião do partido, por se encontrar fora de Portugal, a desempenhar funções como presidente da câmara de Lisboa.