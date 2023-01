Luís Montenegro diz que PSD vai exigir resolução de problemas da Figueira da Foz

© Paulo Novais/Lusa

Na Cova Gala, Luís Montenegro inteirou-se na manhã desta quinta-feira dos problemas de erosão da costa, das intervenções que têm vindo a ser adiadas, mas também da questão do desassoreamento do porto da Figueira da Foz. E assegurou que o PSD vai exigir a resolução de problemas adiados há vários anos.

"Quero dizer que o PSD usará todos os seus canais de intervenção, nomeadamente no Parlamento, para exigir do Governo de Portugal que não mais se adiem problemas com que, já há dez ou 15 anos, quando estava na Assembleia da República e era líder parlamentar, me confrontava".

Luís Montenegro falava no final da visita ao quinto molhe da Cova Gala, no âmbito da iniciativa "Sentir Portugal", esta semana no distrito de Coimbra.

Ouça a reportagem.

Segundo o líder do PSD, é preciso que o Governo ajude a potenciar as capacidades das várias regiões do país e desta onde esteve hoje, que considera ter grande potencial turístico e económico.

Acrescentou também que é bom para a política que os anúncios feitos sejam cumpridos. "Temos a noção que a sua não concretização, o seu adiamento não dá previsibilidade aos agentes económicos, provoca efeitos negativos nas populações. E isso é, de facto, de lamentar."

Luís Montenegro foi acompanhado nesta visita pelo presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes. Questionado sobre se gostaria de o ver como candidato pelo PSD, Montenegro respondeu: "Creio que nos reencontraremos no futuro. É a minha convicção."

"Desde que o doutor Luís Montenegro começou a exercer as funções de presidente do PSD que disse: nesta maneira de exercer a liderança, revejo-me. E de relacionar com o país e de fazer política. Já disse muitas vezes onde está o meu coração. Hoje em dia sou independente, em termos de filiação. Como o doutor Montenegro disse, no futuro, vamo-nos encontrar muitas vezes. Vamos ver sob que forma."