"Luís Montenegro triunfará porque o PSD se vai recriar"

António Leitão Amaro © Maria João Gala/Global Imagens

Por Rui Cid com Clara Maria Oliveira 01 Julho, 2022 • 09:39

António Leitão Amaro, ex-secretário de estado da Administração Local no XIX Governo Constitucional, considera "gritante" a "degradação" no atual Governo socialista. Na opinião do ex-deputado social-democrata, a situação política após a polémica sobre o novo aeroporto de Lisboa "é algo que não agrada a ninguém."

Assumido apoiante de Luís Montenegro, Leitão Amaro não tem dúvidas de que o novo líder do PSD "triunfará", não só pelo que o Partido Socialista "faz mal", mas, porque o partido "se vai recriar, regenerar e oferecer aos portugueses uma alternativa reformista".

O ex-deputado espera ver no futuro, com a nova liderança do partido, "um estado onde as pessoas possam pagar menos impostos, mas que seja mais bem gerido para devolver serviços muito melhores e onde aqueles que estão a ficar para trás possam sonhar subir na vida".

Na opinião de António Leitão Amaro, Portugal deve "se aproximar dos melhores da Europa e não cair sucessivamente como tem sido na história deste capítulo socialista".

Luís Montenegro, o novo líder do PSD, toma posse esta sexta-feira, na abertura do 40.º Congresso do partido, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. O evento realiza-se entre 1 a 3 de julho.