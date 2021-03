Luís Salgado escolhido pelo Bloco de Esquerda para concorrer a Cascais

As eleições autárquicas decorrem entre setembro e outubro © Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 30 Março, 2021 • 15:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O solicitador Luís Salgado, de 44 anos, é o candidato escolhido pelo Bloco de Esquerda (BE) para concorrer à Câmara Municipal de Cascais, no distrito de Lisboa, nas próximas eleições autárquicas, foi esta terça-feira divulgado.

O anúncio foi feito na página da internet da concelhia do BE de Cascais, que destaca que o candidato, que vive no concelho desde os 2 anos, tem como "principais bandeiras" a transparência, a habitação e o ambiente.

Luís Salgado tem 44 anos e é solicitador com pós-graduação em direito fiscal, sendo especializado em direito laboral.

A nível político, o candidato é membro da Assembleia Municipal de Cascais e integra a Coordenadora Nacional de Trabalho do BE e a Coordenadora de Concelhia do partido.

O BE anunciou também que o professor de economia Alexandre Abreu será o cabeça de lista à Assembleia Municipal de Cascais.

O atual executivo de Cascais, presidido pelo social-democrata Carlos Carreiras, é formado por cinco vereadores (mais o presidente) da coligação Viva Cascais (PSD/CDS-PP), quatro do PS e um da CDU.

Segundo a lei, as eleições autárquicas decorrem entre setembro e outubro.