Lula da Silva recebido no Parlamento a 25 de abril

A sessão de boas vindas a Lula da Silva vai mesmo realizar-se a 25 de abril, apesar da contestação da Iniciativa liberal e do Chega. A cerimónia realiza-se uma hora e meia antes da habitual sessão solene do 25 de Abril.

O presidente brasileiro vai ser recebido no Parlamento às 10h00, a sessão solene do 25 de Abril será mais tarde, às 11h30. Esta decisão saiu da reunião da Conferência de Líderes e mereceu a contestação do Chega, de acordo com o líder parlamentar do partido.

A sessão de boas-vindas vai contar com discursos do Presidente brasileiro e do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Lula da Silva visita Portugal de 22 a 25 de abril, para a cimeira luso-brasileira e uma visita de Estado, anunciada na véspera da tomada de posse do Presidente do Brasil, nos últimos dias de dezembro.

Inicialmente, o discurso do Presidente brasileiro, no Parlamento, foi anunciado para a sessão solene do 25 de Abril. O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, assinalou o "caráter inédito" da cerimónia, o que levantou uma série de críticas da oposição.

Dias depois, em fevereiro, Augusto Santos Silva comunicou aos parlamentares que o presidente brasileiro teria direito a uma sessão de boas-vindas, não discursando na cerimónia do 25 de Abril, no que foi visto como um recuo à decisão inicial.

No entanto, a IL voltou a ameaçar, na terça-feira, deixar a bancada com apenas um deputado caso o presidente da Assembleia da República marcasse a sessão de boas vindas ao Presidente do Brasil e a sessão solene do 25 de Abril o partido para o mesmo dia.