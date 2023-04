Lula participa "com muita alegria" no 25 de Abril. Marcelo diz que "irritantes" não ficarão para a história

Por Carolina Quaresma 22 Abril, 2023 • 14:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Lula da Silva afirmou, este sábado, que a agenda da visita a Portugal foi combinada com bastante antecedência, garantindo que vai participar "com muita alegria" nas celebrações da Revolução dos Cravos.

"Fui convidado para participar nas celebrações da revolução dos cravos e é com muita alegria que vou participar", disse o presidente brasileiro em conferência de imprensa.

Ouça aqui a reportagem de Filipe Santa-Bárbara 00:00 00:00

Já Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que a fórmula encontrada para a presença de Lula da Silva foi "feliz e inteligente".

"O fundamental é que ficasse claro que havia essa ligação e fica claro quando é no dia 25 de abril que coincidem a sessão de receção ao presidente Lula e depois a sessão tradicional de celebração interna do 25 de Abril. É só nesse dia. Pareceu uma fórmula inteligente e feliz de a Assembleia da República, ao mesmo tempo, acolher o presidente desse primeiro grande momento de viragem na história do império colonial português, com a independência da potência que é o Brasil, e depois celebrar, também no mesmo dia, aquilo que foi uma segunda vaga tardia de independências", afirmou Marcelo.

Para o chefe de Estado português, o que importa na relação entre Portugal e Brasil é "a sintonia". Os "irritantes" ficarão para trás, lembrou Marcelo.

"O clima que eu esperava que existisse é o clima que vai ser aquele que a história, quando um dia for escrita, dirá que foi o que ficou para a história da visita do presidente Lula. Não foram os irritantes, foram as realidades estáveis e duradouras", acrescentou.

Em setembro do ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa discursou no Congresso brasileiro, em Brasília, na sessão solene comemorativa dos 200 anos da independência do Brasil.

A 31 de dezembro, quando chegou a Brasília para a posse de Lula da Silva, o chefe de Estado português anunciou que o Presidente do Brasil iria a Portugal para uma cimeira luso-brasileira e visita de Estado de 22 a 25 de Abril deste ano, que culminaria com a sua participação na cerimónia do 25 de Abril.

Em fevereiro, João Gomes Cravinho disse expressamente que a ideia era ter o Presidente do Brasil a discursar na sessão comemorativa do 25 de Abril, o que seria inédito, nenhum chefe de Estado estrangeiro interveio nesta cerimónia anual, e gerou polémica, por se tratar de uma cerimónia da responsabilidade do parlamento, que ainda não estava acertada.

Os partidos à direita, PSD, Iniciativa Liberal e Chega, opuseram-se a que Lula da Silva discursasse na sessão solene comemorativa do 25 Abril, Dia da Liberdade.

Em conferência de líderes parlamentares acabou por ficar decidido antes realizar-se uma sessão de boas-vindas à parte durante a visita de Estado de Lula da Silva a Portugal, que foi agendada para a manhã de dia 25.