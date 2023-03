Lula propôs cimeira, Marcelo teve a "boa iniciativa" de o convidar para visita de Estado

© Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

O primeiro-ministro, António Costa, assinalou esta quarta-feira que depois de Lula da Silva ter proposto reavivar as cimeiras entre Portugal e Brasil ainda antes de ter tomado posse, o Presidente da República teve a "boa iniciativa" de o convidar a "estender e complementar" a iniciativa "com uma visita de Estado" a Portugal.

Em novembro - quando esteve em Lisboa para participar na conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas -, Lula propôs "retomar as cimeiras bilaterais, que há muitos anos não se realizavam, no dia 22 de abril, precisamente a data em que está registada a chegada das primeiras caravelas a Porto Seguro. É um momento muito simbólico de reencontro entre Portugal e Brasil".

No seguimento dessa proposta, Marcelo Rebelo de Sousa teve a "boa iniciativa de convidar o Presidente Lula a estender e complementar a cimeira bilateral com uma visita de Estado".

A viagem, defende o primeiro-ministro, "deve decorrer com as mais altas honras devidas a qualquer chefe de Estado, em especial ao de um país irmão como é o Brasil, com quem temos e sempre tivemos uma intensa relação diplomática e de grande fraternidade, que felizmente sobreviveu sempre a todas as vicissitudes".

A inaugurar uma esquadra da PSP em Vila Real de Santo António, e aproveitando o contexto, o primeiro-ministro acabou por assinalar que "a amizade Portugal-Brasil é à prova de bala". Já Lula da Silva "é um grande amigo de Portugal, já deu provas no passado e dá uma vez mais, no presente".

A visita tem estado envolta em polémica devido à possibilidade de o Presidente do Brasil estar na sessão solene do Parlamento no 25 de Abril. Entretanto, a Assembleia da República, anunciou Augusto Santos Silva, revelou que vai ser organizada uma sessão solene de boas-vindas ao Presidente brasileiro, indicando que os pormenores, como a data, ainda vão ser estabelecidos.

De acordo com o presidente do parlamento, Lula da Silva intervirá nessa cerimónia, mas indicou que os detalhes, como a data, serão agora tratadas por si "através dos canais adequados para as relações entre os Estados e as autoridades dos Estados", sem excluir a possibilidade de essa sessão acontecer também no dia 25 de abril.

"Agora que ouvi a conferência de líderes posso dizer que evidentemente nós teremos uma sessão solene de boas-vindas dedicada ao Presidente da República Federativa do Brasil nas condições que descrevi. Agora, quanto à organização, à logística, às condições protocolares, isso é o meu trabalho e ainda temos mais de mês e meio à nossa frente", afirmou.

O Presidente brasileiro poderá estar presente na sessão comemorativa do 25 de Abril no parlamento, mas não irá discursar nessa sessão, mas sim na sessão de boas-vindas que lhe será dedicada e que contará também com uma intervenção do presidente do parlamento.