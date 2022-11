Lula reafirma vontade de dialogar e recuperar Brasil com "tesão político"

© António Cotrim/Lusa

Para uma plateia vestida a rigor, com o vermelho como padrão, Lula da Silva foi explícito a mostrar a energia e a paixão que tem pelo Brasil, com promessas de luta contra a fome, investimento na educação e força para derrotar "o radicalismo, a ignorância e o bolsonarismo". E tudo sem esquecer a "responsabilidade fiscal", numa tentativa de acalmar os mercados.

Desde logo, deixa claro com todas as letras: "Quando falo que tenho 77 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, perguntem à Janja [esposa de Lula]. É essa tesão política que quero dedicar ao país, é esse tesão pelo Brasil e pelo povo brasileiro, essa coisa de fazer com que as pessoas sintam orgulho em serem brasileiros."

A ideia é clara o suficiente, mas Lula sabe que não basta. Dando seguimento à postura de diálogo que teve durante a campanha eleitoral, o presidente eleito do Brasil promete incluir para quebrar o ciclo da governação atual.

Nomes não os avança, mas dá nota de que "o governo não pode ser só do Partido dos Trabalhadores", que tem de "ter um governo com mais gente da sociedade, de outros partidos e que não tenham nenhum partido". Depois, o sublinhado para acalmar mercados: "Nós sabemos que temos de ter responsabilidade fiscal, que não podemos gastar mais do que o que ganhamos, mas nós sabemos também que podemos gastar para fazer alguma coisa que tenha rentabilidade para fazer o país crescer."

O combate contra a fome, que hoje toca a mais de 33 milhões de brasileiros, é a tarefa prioritária e nela Lula tem investido muitos minutos de muitos discursos em vários palanques. Porém, também a educação é prioritária para fazer o Brasil prosperar e, por isso, não a encara como um gasto.

"É preciso melhorar muito mais e não adianta dizer que 'o Lula está gastando dinheiro com educação'. Eu não estou gastando dinheiro, estou investindo dinheiro com educação", repete o futuro chefe de Estado brasileiro a discursar, precisamente, numa universidade - o ISCTE.

Bolsonaro deposto, bolsonarismo vivo

Diferentemente do que aconteceu no primeiro dia de visita a Portugal, neste último evento no país o presidente eleito do Brasil não ouviu os protestos de apoiantes de Bolsonaro, mas Lula sabe que eles estão mais vocais do que nunca.

Referindo até os protestos desta sexta-feira em Belém - e que provam que, em Portugal, "a democracia é tão grande que até tinha lá bolsonaristas gritando e xingando" - Lula tem um pedido a fazer aos apoiantes. "Não percam o vosso tempo brigando com quem não aceita argumento, não briguem com quem mente", apela.

No entanto, Lula tem consciência de que a tarefa não é fácil e que desmontar a máquina da extrema-direita requer muito trabalho. "A gente derrotou o Bolsonaro, a gente ganhou as eleições, mas o radicalismo, a ignorância e o bolsonarismo ainda está vivo e nós precisamos derrotá-lo", destaca Lula acreditando que é possível vencê-lo sem os métodos dos adversários "de perseguição e violência" que estão em níveis como nunca antes viu.

Na curta passagem por Lisboa, com desejos de que o Brasil seja uma potência e que os brasileiros possam querer voltar ao país, Lula sai a repetir a máxima que tem usado todos os dias dos últimos meses: "Nós vamos recuperar este país."