"Lula também é um símbolo da liberdade." Casa do Brasil desvaloriza polémica na visita a Portugal

Lula da Silva, Presidente do Brasil © André Borges/EPA

Por Fátima Valente e Rui Oliveira Costa 12 Abril, 2023 • 23:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O vice-presidente da assmbleia-geral da Casa do Brasil em Lisboa, Carlos Viana, desvalorizou esta quarta-feira a polémica entre os deputados da Assembleia da República devido à visita de Lula da Silva a Portugal no dia 25 de abril.

"A visita é a visita da cimeira luso-brasileira que foi retomada com Lula da Silva. Foi desprezada por Bolsonaro, que era a negação de todas as negações de uma política externa progressista do Brasil. É para uma cimeira que existe e faz parte das relações entre o Brasil e Portugal. Coincidentemente, essa cimeira vai acontecer e será um momento de grande felicidade se o Presidente puder estar presente no 25 de Abril. O Lula também é um símbolo da liberdade no Brasil, um símbolo da luta dos trabalhadores e do povo, como o 25 de Abril também é o dia da liberdade", disse Carlos Viana à TSF.

Ouça as declarações de Carlos Viana à TSF 00:00 00:00

A associação de imigrantes brasileiros em Portugal apoiou Lula da Silva nas últimas eleições e está expectante relativamente à visita.

O Presidente brasileiro vai encontrar-se com membros da comunidade brasileira. Está também previsto assinar um acordo sobre direitos dos imigrantes, um trabalho iniciado há 20 anos.

"Em 2003, a Casa do Brasil protagonizou o chamado acordo Lula, que possibilitou a legalização de muitos brasileiros em Portugal e muitos portugueses no Brasil. Foi um momento de grande aproximação e avanço no evoluir da legislação dos imigrantes em Portugal. Hoje, nós estamos culminando com uma medida excecional muito favorável aos imigrantes em Portugal que foi a autorização de residência CPLP que mostra uma grande generosidade e abertura de Portugal aos imigrantes, em particular, oriundos de países CPLP e, em especial, oriundos do Brasil. Nós somos, hoje, quase 500 mil. Somos uma parcela muito importante da sociedade portuguesa. Uma parcela que trabalha muito e que acho que trouxe muita coisa boa para Portugal", conta Carlos Viana.

"Somos uma parcela muito importante da sociedade portuguesa" 00:00 00:00

Sobre os comentários de André Ventura sobre Lula da Silva, o dirigente da Casa do Brasil considera "lamentável".

"Eu desprezo o que partidos de extrema-direita fazem em Portugal e na Europa contra a presença. Vamos dar nomes aos bois. O que o Chega ameaça e fala raivosamente contra a presença do Lula só nos merece um desprezo muito grande. Eu acho que o Ventura é uma pessoa tão menor, mas tão menor, comparada com Lula da Silva que ele precisa desses exageros de boca, tal como Bolsonaro. Eles são muito parecidos. Trump, Bolsonaro, Ventura. Precisam de estar sempre a insultar e achincalhar os outros. É política baixa. Mais do que lamentável. Lula da Silva está muito, muito acima de um Venturazinho", afirmou.

Carlos Viana considera que declarações de André Ventura foram "lamentáveis" 00:00 00:00

O agendamento de uma sessão de boas-vindas ao Presidente do Brasil, Lula da Silva, antes da sessão comemorativa do 25 de Abril de 1974 provocou, na tarde desta quarta-feira, um momento de atrito entre o líder do Chega, André Ventura, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Durante o debate promovido pelo PSD sobre os atrasos nas juntas médicas, Ventura dirigiu-se ao líder da assembleia: "Não queria deixar de lhe dizer e de transmitir o nosso profundo descontentamento com a sua decisão - porque é sua decisão -, de trazer ao parlamento o Presidente brasileiro e de permitir que se confunda isso com a sessão do 25 de Abril de 1974, a sessão comemorativa do 25 de Abril."

O líder do Chega continuou a sua argumentação para sublinhar que, para o seu partido, "hoje e sempre, o lugar do ladrão é na prisão", arrancando aplausos.