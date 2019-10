'Luz verde' a Elisa Ferreira é uma "excelente notícia" para Portugal

© Cristiana Milhão/Global Imagens

Elisa Ferreira recebeu "luz verde" da Comissão Europeia, uma "excelente notícia", já que foi esta a escolha de Portugal. A socialista será, na visão do secretário-geral do PS, "uma comissária que vai prestigiar muito o nosso país".

"Foi por isso que negociámos esta pasta para Portugal, não só pela importante da conclusão do próximo quadro financeiro plurianual, mas sobretudo porque nos próximos cinco anos vamos estar a discutir a reestruturação dos fundos comunitários para os sete anos seguintes", referiu o líder do PS durante uma visita a uma fábrica têxtil em Mangualde.

Costa considera que a pasta atribuída à portuguesa é "estratégica para o futuro da Europa e para o nosso futuro".

Os eurodeputados aprovaram a nomeação de Elisa Ferreira para o cargo de comissária da Coesão e Reformas. A portuguesa foi ouvida esta quarta-feira na comissão parlamentar do Desenvolvimento Regional, numa audição "exigente", com críticas a um subentendido apoio a cortes na política regional, mas Elisa declarou-se uma defensora das verbas para a coesão "no nível mais alto possível".

Esta manhã, numa reunião à porta fechada, os coordenadores dos grupos políticos, declararam o voto positivo sobre a "competência" e o "perfil", da comissária indigitada pelo governo português, tendo em conta o resultado de uma sessão onde quer "a qualidade das perguntas, quer das respostas", permitiu validar a audição.