"Magistrada de exceção." Costa agradece a Van Dunem que deixará o Governo "para infelicidade dele"

O primeiro-ministro, António Costa © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Francisco Nascimento 09 Dezembro, 2021 • 12:25

António Costa aproveitou o dia do combate à corrupção para agradecer à ministra Van Dunem pelo trabalho no ministério da Justiça, principalmente na estratégia de combate à corrupção, aprovada na Assembleia da República. A ministra que é também responsável pela pasta da Administração Interna vai deixar o Governo no final da legislatura, uma posição pessoal "recebida com pena" pelo primeiro-ministro.

Numa cerimónia na sede da Polícia Judiciária, que contou com um discurso da ministra Francisca Van Dunem, o primeiro-ministro dedicou os últimos minutos da sessão de abertura do evento para "expressar um agradecimento" à governante.

"Seguramente não teria sido possível esta evolução, e a adoção desta estratégia de forma tão consistente, a execução rápida e coerente, se não tivéssemos beneficiado, no poder político, da experiência de uma magistrada de exceção", destacou.

António Costa admite que "para infelicidade dele", a ministra voltará aos tribunais e colocará um ponto final nos cargos políticos, "mas continuando a servir Portugal e a nossa democracia".

O primeiro-ministro terminou com um "Francisca, obrigado", enaltecendo o papel da ministra que assegura agora as pastas da Justiça e da Administração Interna, depois do pedido de demissão de Eduardo Cabrita.

Na nova legislatura, se o PS voltar a formar Governo, Francisca Van Dunem já assumiu que não vai voltar a integrar o Governo, revelando até que "colocou o lugar à disposição" depois da nomeação polémica do procurador europeu.