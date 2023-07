MAI rejeita "desguarnecimento" dos comandos distritais da PSP e GNR durante JMJ

O responsável explicou que todos os comandos do país vão reforçar o Cometlis com polícias © António Cotrim/Lusa (arquivo)

O ministro da Administração Interna garantiu esta sexta-feira que não vai haver "desguarnecimento" dos comandos distritais da PSP e GNR durante a semana da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), justificando que o efetivo mobilizado para Lisboa estaria de férias nessa altura.

"Não há desguarnecimento das capacidades dos comandos distritais", disse José Luís Carneiro, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

De acordo com o governante, a mobilização de efetivos é realizada em todo país, excetuando Bragança, Aveiro e Faro, que "têm eventos especiais".

"Tirando estas três exceções (...) o que aconteceu foi que 20% do efetivo que vai ser mobilizado para Lisboa (...) neste período o direito às suas férias e o que se fez foi limitar esse direito num tempo muito curto", salientou, acrescentado que "não estará colocada em causa a operacionalidade dos comandos distritais".

Em junho, diretor nacional da PSP, Manuel Magina da Silva, estimou que os polícias envolvidos no policiamento e segurança da JMJ serão "no mínimo" dez mil, incluindo já os elementos do Cometlis, da Unidade Especial de Polícia e Direção Nacional da PSP.

O responsável explicou que todos os comandos do país vão reforçar o Cometlis com polícias, à exceção de Faro, Açores e Madeira, além de Bragança e Aveiro que apenas vão dispensar 10% do seu efetivo, em vez dos 20% previstos, uma vez que se vão realizar nestes locais eventos que não foi possível adiar.

Magina da Silva disse que a JMJ, que se vai realizar na capital portuguesa na primeira semana de agosto, "é efetivamente um evento de dimensão sem precedentes no país" e que a PSP vai ter "um dispositivo policial e um policiamento sem precedentes na zona de Lisboa".

Por esse motivo, o diretor nacional da PSP suspendeu as férias dos polícias entre 26 de julho e 7 de agosto.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo papa Francisco para a edição deste ano da JMJ, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.