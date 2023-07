MAI garante que haverá mais "operações" de combate à imigração ilegal e ao tráfico humano

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, garantiu que as autoridades portuguesas não estão a "facilitar nada" no combate à imigração ilegal ou tráfico de seres humanos no país e revelou que vão decorrer "outras operações" além da que decorre esta segunda-feira em Lisboa.

"A integração dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia Judiciária vai capacitar também o nosso sistema de segurança interno no combate às práticas associadas à imigração ilegal e tráfico de seres humanos. Temos de deixar as autoridades judiciárias atuarem. Trata-se de uma operação que está a ser liderada pela PJ e portanto é um assunto do Ministério da Justiça. O SEF está a cooperar com a PJ, que lidera esta operação, que conta também com autoridades europeias para pôr termo a práticas que podem configurar ilícitos criminais e que vinham sendo objeto de uma investigação que tinha já algum tempo e agora se encontra em fases de desenvolvimentos", explicou José Luís Carneiro em Tábua.

Questionado sobre se os 300 mil pedidos de legalização pendentes também incentivam este tipo de práticas, José Luís Carneiro argumentou que esses números estão relacionados com os 150 mil cidadãos que já estavam em território nacional e que eram oriundos de países de língua portuguesa.

"Já conseguimos encontrar resposta para cerca de 140 mil. Há sete mil que foram objeto de verificações suplementares de segurança que estão em curso. Depois há os outros cerca de 150 mil de países terceiros que se acumularam durante 2020 e 2021 por força da pandemia, que impediu o contacto presencial com esses cidadãos. O SEF deu também resposta aos 35 mil cidadãos britânicos e às suas famílias na sequência do Brexit, mas o mais importante é lembrar que, independentemente do tempo de espera, nada justifica o recurso a mecanismos ilegais e que possam constituir abuso de confiança das entidades intermediárias com os cidadãos", acrescentou o ministro da Administração Interna.

Está em curso esta segunda-feira uma megaoperação da Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária que visa desmantelar uma rede criminosa suspeita de trazer para a Europa milhares de migrantes em situação ilegal.