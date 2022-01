Maioria absoluta? Sócrates aconselha Costa a "não desmerecer a única que o PS teve"

© Mário Cruz/Lusa

O ex-primeiro-ministro José Sócrates aconselhou, esta sexta-feira, o atual secretário-geral do PS, António Costa, a "não desmerecer" a única maioria absoluta da história do PS se quer também essa conquista.

Em entrevista à CNN, explicou que "o único conselho que daria é que, para quem quer uma maioria absoluta", António Costa "talvez devesse começar por não desmerecer a única que o Partido Socialista teve na sua história", conseguida precisamente por Sócrates em 2005.

O antigo primeiro-ministro não quis, no entanto, tecer mais comentários sobre a campanha eleitoral em curso para as legislativas de 2022, que tem acompanhado "com muito interesse" mas reconheceu que as maiorias absolutas "são muito difíceis".

Questionado sobre o voto a 30 de janeiro, José Sócrates respondeu que vai votar "como sempre votou", mas afastou-se da direção socialista, com quem diz não ter relação.

"Não sou do Partido Socialista, não pertenço ao Partido Socialista, mas eu sou socialista", garantiu ainda.

