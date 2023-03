Maioria chumba Mais Habitação e considera arrendamento obrigatório "atentado" à propriedade privada

© Manuel de Almeida/Lusa

Por Judith Menezes e Sousa 24 Março, 2023 • 07:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A dúvida sobre a eficácia do programa Mais Habitação surge até junto dos eleitores do PS. Mais de metade dos inquiridos (62%) considera que o programa Mais Habitação não vai contribuir para resolver a crise da habitação. Apenas 26% acreditam que vai resultar, sendo que entre eles está cerca de um terço de votantes socialistas.

A esmagadora maioria (88%) já ouviu falar do pacote Mais Habitação, mas pelo meio do ruído mediático, quase metade dos inquiridos não consegue nomear a medida que mais identifica com o programa. Entre aqueles que mais têm dificuldade em apontar uma medida estão os jovens e as classes mais baixas, dois dos alvos deste programa.

Ouça aqui os destaques da sondagem 00:00 00:00

Tendo sido uma das medidas mais polémicas, não surpreende que o arrendamento forçado seja a proposta do Governo mais citada. 23% consideram que esta é a medida que mais identificam com o programa.

Analisando as respostas desta sondagem, constata-se que elas espelham o debate público. 53% concordam com os partidos da direita que consideram que a medida é "um atentado ao direito à propriedade privada," enquanto 36% partilham da visão do Governo e dos partidos da esquerda e afirmam que se trata de defender o direito à habitação. Os votantes no PS surgem divididos, nesta matéria.

Em segundo lugar das medidas citadas (neste caso por 14% dos inquiridos), está o apoio às rendas. Com menor expressão, estão outras propostas como apoio ao crédito à habitação ou o subarrendamento pelo Estado.

Já a bonificação de juros aos créditos à habitação até ao limite de 720 euros, por ano, para famílias com menores rendimentos para as proteger da subida das taxas de juro, é considerada "insuficiente" por 65% dos inquiridos.

As limitações ao alojamento local e ao aumento das rendas merecem a aprovação dos inquiridos. 59% concordam que os novos contratos devem ter um limite ao aumento de rendas e 44% apoiam o travão no alojamento local.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com o programa Mais Habitação. O trabalho de campo decorreu entre os dias 13 e 17 março. Foram recolhidas 801 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,46%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.