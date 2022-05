Mais 20 milhões de investimento. Ministra dá seguimento à revisão da Lei de Programação Militar

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras © Lusa

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, já assinou a diretiva que dá seguimento à Revisão da Lei de Programação Militar, uma lei que mereceu críticas de vários ramos das Forças Armadas. Helena Carreiras explicou que o objetivo é "repor a disponibilidade operacional do sistema de forças", assegurando uma posição de reservas de guerra para níveis compatíveis com o cenário geopolítico.

A governante está a ser ouvida na Assembleia da República (AR), na comissão de Defesa, no debate de especialidade do Orçamento do Estado, onde destacou o investimento para a modernização das Forças Armadas.

"Para o ano de 2022, encontra-se assim previsto um montante de 355 milhões de euros para o reequipamento e modernização das Forças Armadas, verificando-se um crescimento efetivo em 20 milhões de investimento", acrescentou.

Questionada pela bancada do PSD, a ministra explicou que Portugal conta com 30 mil militares, incluindo os militares na reserva "e os em formação". "Os números que têm sido divulgados, incluem todas as posições e categorias", disse.

A ministra destacou ainda que o Orçamento "responde ao contexto de guerra", no leste da Europa, "prevendo a cobertura orçamental do esforço que poderá ser pedido ao nosso país para cumprir os compromissos perante a NATO, a União Europeia e o apoio que decidimos prestar à Ucrânia".

"O orçamento prevê 2.507 milhões de euros em dotação global para 2022, representando um crescimento de 2,5% face à estimativa de execução orçamental de 2021. Tratando-se de um crescimento positivo, este é um orçamento de continuidade que mantém uma política de reforço do investimento em defesa", explicou.