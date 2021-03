Mais 51 nomes para as autárquicas. José Manuel Silva é o candidato do PSD em Coimbra

Rui Rio © José Coelho/Lusa

Rui Rio apresentou esta sexta-feira, em Coimbra, uma segunda lista com candidatos às eleições autárquicas. Desta vez, foram anunciados 51 nomes.

O presidente do PSD destacou o candidato à Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, bem como o candidato à Figueira da Foz, Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro.

"Temos condições para que o novo presidente da Câmara de Coimbra seja o Dr. José Manuel Silva", adiantou, acrescentando que o partido considera "que esta é a melhor solução".

José Manuel Silva foi candidato à Câmara de Coimbra em 2017, pelo movimento independente Somos Coimbra, a terceira força nessas autárquicas com 16% dos votos e dois mandatos conquistados.

Rui Rio salientou que a escolha de Coimbra para anunciar a lista dos novos 51 nomes de candidatos pelo PSD foi uma forma de mostrar o empenho do partido na eleição no concelho e "em ganhar uma das principais cidades portuguesas".

Questionado sobre como é que será a articulação com o movimento Somos Coimbra, Rui Rio esclareceu que "haverá um equilíbrio entre os nomes" da lista.

Em Coimbra, a concelhia e a distrital sociais-democratas tinham escolhido o nome do ex-deputado Nuno Freitas, candidato que a comissão autárquica considerou não ter "condições objetivas" para derrotar o PS, tendo optado pelo ex-bastonário dos médicos.

"Depois dos maus resultados em 2013 e 2017, é vital que o PSD reforce a sua participação nas autárquicas e reduza fortemente a diferença para o Partido Socialista, que tem 160 presidências de câmara contra 98 do PSD", afirmou.

Para evitar confusões como aquela que aconteceu aquando do anúncio do primeiro conjunto de nomes, Rui Rio revelou que foram anunciados os candidatos que têm luz verde da direção nacional do partido. Quanto à sua apresentação, os candidatos fá-lo-ão "quando e como quiserem".

O presidente do PSD referiu que até ao fim de março serão anunciados os restantes candidatos. De 308, já tinham sido anunciados 102, incluindo Fernando Negrão e Carlos Moedas. Nesta sexta-feira, foram conhecidos mais 51.

Relativamente a possíveis coligações com o CDS, Rio sublinhou que na próxima semana vai ser assinado um acordo "que permite que haja coligações com o CDS nos concelhos que assim o desejem".

Rui Rio fez uma avaliação positiva e pacífica das listas do partido para as autárquicas. No entanto, disse que "por vezes, é difícil gerir a vaidade e interesses pessoais dos candidatos".

Sobre a inclusão de mulheres nas listas do partido, o presidente do PSD disse que tem havido "um esforço muito grande de todos os partidos de terem mulheres disponíveis a candidatarem-se às presidências de câmara".

"Dentro daquilo que é possível, temos um conjunto de mulheres significativas, como Maria Amélia Ferreira e Fermelinda Carvalho", garantiu.

Plano de desconfinamento corresponde às expetativas do PSD

Questionado sobre o plano de desconfinamento, Rui Rio referiu que "aquilo que foi anunciado corresponde estruturalmente àquilo que o PSD tem vindo a dizer que é necessário fazer, isto é, fixar indicadores, monitorizando os níveis de confinamento definidos pelos especialistas".

O único aspeto que Rio faria de diferente seria na reabertura do ensino. "Teria sido mais prudente nas escolas e não teria já incluído o primeiro ciclo de ensino, atrasaria por mais 15 dias", admitiu.

A explicação dada pela presidente do PSD passa pelo valor do R que está atualmente abaixo de 1, mas tem vindo a subir. Rio considerou é que necessário uma melhor investigação sobre o índice de transmissibilidade (R).