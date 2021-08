Mais apoios às famílias, IRS jovem, Programa Regressar. Costa aposta no elevador social contra a pobreza

António Costa © LUSA

No discurso de encerramento do 23º. Congresso Nacional do PS, Costa fixou o objetivo de aproveitar e criar condições para a "geração mais bem qualificada" de sempre."Temos de criar condições para que o país possa aproveitar o talento e energia das novas gerações", as mais bem qualificadas de sempre, sublinhou Costa, apelando ao património político de António Guterres e Mariano Gago.

Os recursos da União Europeia são uma excelente oportunidade, mas o maior bem com que o país pode contar, disse, é a "extraordinária" geração, o garante de futuro. Repetindo que "temos a mais bem preparada geração de sempre", Costa defendeu que, entre 1995 e 2020, os índices de conclusão do ensino superior subiram mais de 40%. É assim que exalta os feitos de António Guterres e de "sucessivos governos do PS".

Para António Costa, esta é uma "oportunidade extraordinária", que levou 25 anos a ser apurada, o que contrasta com os poucos dias - quatro dias e cinco noites -, menos de uma semana, que o Executivo teve para negociar a bazuca. Um dos maiores envelopes financeiros servirá então para garantir condições de acesso à habitação e condições de trabalho.

A geração mais qualificada de sempre tem direito a ser mais exigente, sustenta. O que tem de ficar na lei é muito claro, de acordo com António Costa, que quer regular a atividade das plataformas digitais e das empresas de trabalho temporário, por exemplo. O primeiro-ministro foi ao pormenor, considerando que tem de haver um contrato de emprego permanente com essas empresas de trabalho temporário. Em toda a contratação pública, só pode ser aceite quem tem com a empresa de trabalho temporário um contrato permanente, enunciou o líder socialista.

Programa Regressar alargado para mais três anos

António Costa quer ser mais ambicioso e garante que os dois acordos sobre a conciliação da vida laboral com a familiar, sobre a abolição dos abusos nos horários de trabalho, dispostos à concertação social, têm de passar à força da lei. Costa referiu ainda os nove mil milhões de euros para melhorar e assegurar uma transição digital inclusiva.

Já quanto ao programa Regressar, o secretário-geral do PS afirmou que está previsto um prolongamento por mais três anos um alívio da tributação em 50% do vencimento que auferem. O IRS jovem será alargado para que abranja também os trabalhadores independentes.

Mais dez mil lugares de creche no país

Para António Costa, "uma coisa são as liberdades na lei, outra coisa são as liberdades que a vida nos dá". Nesse sentido, referiu-se às medidas socialistas dos últimos anos para alargar o conceito de família, nomeadamente de famílias monoparentais e de pais do mesmo género. Esse caminho deve continuar, de acordo com o líder socialista.

O primeiro-ministro garante querer que nenhuma família deixe de poder ter os filhos que quer ter por qualquer tipo de constrangimento económico, e por isso anuncia a intenção de apostar no programa de creche, com mais dez mil lugares de creche no país, bem como uma dedução de 900 euros por criança, independentemente do seu rendimento.

"Nenhum [pai] terá menos de 600 euros por filho a partir do segundo filho", asseverou o governante, que estipulou como objetivo que esta geração possa criar uma família e estabelecer-se em Portugal.

Aumento das bolsas de mestrado

Há neste momento 45% da população com o ensino superior concluído, mas o PS quer chegar aos 60% em 2030, e para isso não se pode ignorar o sacrifício que teve de ser feito quando foi suspenso o ensino presencial. Por isso, será necessário executar 900 milhões de euros no apoio à recuperação das aprendizagens, alertou também Costa.

O líder do Executivo quer democratizar os mestrados e salienta que os apoios a este ciclo de ensino serão aumentados, com bolsas para os estudantes poderem pagar até ao limite dessas propinas , de 2750 euros.

"Vamos mesmo erradicar a pobreza infantil no nosso país"

O primeiro-ministro acrescentou que uma das chagas mais importantes de se combater é a pobreza infantil. Admitindo que a pobreza é uma questão profunda que implica vários fatores, o secretário-geral refletiu que são precisas cinco gerações para que uma família no limiar da pobreza possa atingir o rendimento mediano. E olha então à situação das 130 mil crianças que neste momento caem nesta categoria em Portugal."Quem está disponível a esperar várias gerações?" A única forma de quebrar o determinismo é combater e erradicar imediatamente a pobreza infantil, e Costa garante que o Executivo socialista tem provado ser possível, com as políticas de abono. Se as medidas resultam, devem ser reforçadas, considera, anunciando que será alargado a todas as crianças entre três e seis anos, nos dois próximos anos, com cem euros por mês.