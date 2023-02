Mais de 100 doentes aguardam internamento no Amadora-Sintra

Hospital Amadora-Sintra © Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, revelou esta terça-feira que o serviço de urgência no Hospital Amadora-Sintra está sobrelotado com mais de uma centena de doentes, que aguardavam por vaga no internamento.

"O problema maior é internar doentes a partir da urgência para o internamento hospitalar. Isso é que faz com que haja mais de cem doentes, são 108 doentes hoje, na sala de observações do serviço de urgência, quando deviam lá estar, no limite, uns 40", disse o ministro, sublinhando que o cenário "cria uma pressão muito grande".

O ministro da Saúde confirmou também esta terça-feira o encerramento à noite da urgência pediátrica do hospital de Loures e anunciou que o plano para o funcionamento das urgências de pediatria na Área Metropolitana de Lisboa será anunciado na próxima semana.

"É verdade que, no caso do Hospital de Loures, o encerramento de uma parte dos serviços vai ocorrer mais cedo, apenas porque não há disponibilidade de profissionais", admitiu Manuel Pizarro em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao serviço de urgência do Hospital Fernando Fonseca, na Amadora, onde foi acompanhado pela bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco.