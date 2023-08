Mais Habitação: Montenegro desafia Governo a "rasgar o que fez até agora" e "recomeçar do zero"

Luís Montenegro © António Cotrim/Lusa (arquivo)

O líder do PSD, Luís Montenegro, não se mostrou surpreendido com a decisão do Presidente da República de vetar o programa Mais Habitação. Em declarações aos jornalistas, Montenegro defendeu que o Governo tem agora duas hipóteses e desafiou o PS a "recomeçar do zero".

"Ou mantém a sua teimosia e, portanto, vai confirmar no Parlamento o objeto destes diplomas e, porventura, dar ao país, como o senhor Presidente da República diz, algo que não se vai executar e cuja execução nunca atingirá os objetivos a que se propôs, ou o Partido Socialista, faz aquilo que se impõe a quem quer governar a favor das pessoas e a quem quer governar a olhar para duas décadas. É partir do zero, é rasgar, literalmente, aquilo que fez até agora e recomeçar do zero um programa de habitação para Portugal para valorizar o acesso à habitação dos jovens, dos casais que têm menos recursos económicos e até da classe média", considerou.

Luís Montenegro assegurou que o Governo pode "contar com o PSD" para "recomeçar do zero". "Eu quero que o país saiba que o PSD apresentou, a seu tempo, um plano. Nós não somos detentores de toda a verdade, porventura, o nosso plano não é perfeito, mas toda a gente reconheceu que ele era coerente, consistente, capaz", afirmou.

"Eu coloco todo o know-how que há do lado do PSD ao serviço de Portugal e digo mesmo ao senhor primeiro-ministro que, se quiser começar amanhã do zero a construir um plano para a habitação portuguesa para os próximos 20 anos, o PSD tem uma equipa preparada para poder ajudar o Governo e, através dele, os portugueses. Se, pelo contrário, o doutor António Costa e o Partido Socialista insistirem naquilo que tem sido a sua teimosia vão cometer um crime político que os portugueses pagarão nos próximos anos e eu acho que devemos todos fazer um esforço para evitar que isso aconteça", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa vetou e devolveu à Assembleia da República o programa Mais Habitação. Numa nota publicada no site da Presidência, o chefe de Estado considera que as medidas não respondem às necessidades nem à urgência da atual crise na habitação.