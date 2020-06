© Paulo Spranger/Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara * 16 Junho, 2020 • 11:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Escândalo". Se há palavras que não precisam de explicações, esta é uma delas, e não foi por acaso que foi a expressão escolhida pelo pelo secretário-geral do PCP para comentar a notícia de que o Novo Banco poderá receber uma injeção de capital automática, devido à pandemia, para manter a solidez do banco.

"Consideramos inaceitável e um escândalo, particularmente para aqueles que estão no desemprego, que perderam tudo do seu salário e dos seus direitos, e que vão questionar o porquê", começa por referir Jerónimo de Sousa em entrevista à TSF.

Questionando-se sobre "como é que é possível que se injete milhões e milhões de euros de dinheiros públicos no banco", o dirigente comunista deixa o ónus da responsabilidade para quem negociou a venda do Novo Banco, "à revelia da Assembleia da República", que permite o "echarcamento de milhões de euros numa autêntica sangria desatada" numa altura particularmente difícil da vida do país.

"Não vamos aqui criticar a LoneStar porque toda a gente sabia quem era e quais eram os seus objetivos: uma espécie de abutre que procura apanhar os restos", afirma o comunista.

Em entrevista à TSF, Jerónimo de Sousa reitera a ideia há muito defendida pelo PCP de que o Estado deve ter mão no controlo do Novo Banco, ainda que os custos no curto prazo possam ser elevados.

"Continua a justificar-se: o Estado assume o seu papel, seja por nacionalização, seja por controlo público, para impedir que seja uma sangria desatada. Momentaneamente pode ficar mais caro, mais à frente podia ser uma solução em termos de instituições financeiras em que, aliado à Caixa Geral de Depósitos, ficaríamos com dois instrumentos poderosos para acudir e dar uma contribuição para dar resposta aos problemas que o nosso país tem neste momento", conclui o secretário-geral do PCP.

* Entrevista a Jerónimo de Sousa moderada por Anselmo Crespo