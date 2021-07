Mais limitações. Leia na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros

Por Gonçalo Teles 08 Julho, 2021 • 19:03 Partilhar este artigo Facebook

O Governo aprovou esta quinta-feira, em sede de Conselho de Ministros, um conjunto de novas regras para o combate à pandemia de Covid-19.

Entre as novidades está a exigência da apresentação do Certificado Digital COVID da União Europeia ou teste negativo para o acesso ao interior de restaurantes inseridos em concelhos de risco elevado ou muito elevado, a partir das 19h00 de todas as sextas-feiras e ao longo de todo o dia aos feriados, sábados e domingos.

A apresentação do certificado digital ou de um teste negativo passam também a ser obrigatória, em todo o território continental, para acesso a "estabelecimentos turísticos ou a estabelecimentos de alojamento local" no momento do check-in.

Os autotestes também são aceites para efeitos de entrada em restaurantes ou alojamentos, mas devem ser feitos "no momento, à porta do estabelecimento ou do espaço", ou "nas 24 horas anteriores à sua apresentação, na presença de um qualquer profissional de saúde ou da área farmacêutica que certifique a realização do mesmo e o respetivo resultado".

Há agora 34 concelhos em alerta, 27 em risco elevado e 33 em risco muito elevado. A proibição de entrar e sair da Área Metropolitana de Lisboa aos fins de semana deixa de existir.

