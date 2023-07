Mais uma demissão no Governo, bastonária dos advogados critica Costa e outros destaques TSF

Marco Capitão Ferreira © António Cotrim/Lusa (arquivo)

Por TSF 07 Julho, 2023 • 13:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A manhã informativa da TSF ficou marcada pelo primeiro-ministro, que apresentou ao Presidente da República a proposta de exoneração do secretário de Estado da Defesa Nacional, a pedido do próprio.

Entretanto, Marcelo já aceitou a demissão do secretário de Marco Capitão Ferreira.

Esta foi uma decisão que não surpreende o PSD. "Era uma situação previsível", considera o deputado Carlos Eduardo Reis em declarações à TSF, face às sucessivas polémicas.

A Iniciativa Liberal, por sua vez, considera que o secretário de Estado da Defesa está a tentar uma 'fuga para a frente' antes de ter de prestar explicações ao Parlamento sobre um contrato assinado com a Direção-geral de Recursos da Defesa, antes de assumir funções no Executivo.

A deputada Joana Mortágua considera igualmente a demissão de Marco Capitão Ferreira "um desfecho previsível" depois da sucessão de casos a envolver o secretário de Estado e aponta responsabilidades ao primeiro-ministro.

A mesma opinião é partilha por André Ventura que afirma que o governante "estava há muito tempo em cima de um muro que só tinha queda para um lado". O líder do Chega avança ainda que vai apresentar um requerimento para ouvir, com urgência, no Parlamento, a ministra da Defesa.

O secretário de Estado da Defesa demissionário, Marco Capitão Ferreira, foi constituído arguido no caso Tempestade Perfeita, na sequência de buscas judiciais realizadas esta sexta-feira.

Ainda na política interna, menos de seis meses depois de ter tomado posse, a bastonária da Ordem dos Advogados regressa à rádio. Em causa está a revisão do estatuto das ordens profissionais, que abriu guerra entre bastonários, bastonárias e Governo. Numa entrevista invulgarmente dura, a bastonária critica o Governo e o PS e recusa a ideia de estar a transformar a Ordem num sindicato. Diz ainda que Mário Soares e outros advogados "fundadores da democracia" devem estar "às voltas no túmulo" com a forma como "este PS" está a conduzir a reforma das ordens profissionais.

Fernanda Almeida Pinheiro acusa ainda o primeiro-ministro de mentir e admite "parar a Justiça" se o Governo mantiver a proposta de alteração dos estatutos das ordens.

Destaque também para os trabalhadores que exercem funções públicas em serviços localizados em Lisboa e que vão ter tolerância de ponto nos dias 3 e 4 de agosto, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude.

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, transferiu na quarta-feira para um hospital privado uma mulher grávida de risco com um diagnóstico de diabetes gestacional controlada, contrariando o anunciado pelo Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e corroborado pelo ministro da Saúde, que reiterava que os "encaminhamentos, programados e temporários, se destinavam apenas a grávidas de baixo risco referenciadas".

Ainda na ordem do dia, em contagem decrescente para a Cimeira da NATO, em Vílnius, a TSF esteve na Lituânia, na base de Šiauliai, onde estão estacionados os F-16 da Força Aérea Portuguesa, em máxima prontidão. É dali que partem para as missões de policiamento no Báltico. O comandante da força nacional destacada no Báltico relata à TSF dezenas de interceções de aeronaves da Federação Russa.

No placo principal do Alive, os ponteiros do relógio marcavam 23h30 quando se davam as boas-vindas aos Red Hot Chili Peppers. Eram a banda mais aguardada da noite pela maioria dos festivaleiros, mas o concerto, apesar de "bom", foi alvo de críticas: "faltaram alguns dos grandes clássicos."

Da Austrália, da Indonésia, da Espanha ou até do Reino Unido, vários foram os estrangeiros que decidiram viajar até Portugal para experienciar o festival. Se há quem tenha optado por t-shirts dos roqueiros de Los Angeles, há também quem tenha preferido looks mais arrojados. Desde camisas floridas, a chapéus e sapatilhas com luzes, no Alive há um grupo que todos os anos escolhe uma "temática" e todos os dias vêm com "fatiotas diferentes".