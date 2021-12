Mais uma lista para o Conselho Nacional do PSD: "Não é de 'rioístas' ou 'rangelistas' ou 'montenegristas'"

© Tiago Petinga/Lusa

Por Gonçalo Teles e Guilhermina Sousa 17 Dezembro, 2021 • 13:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É mais uma lista ao Conselho Nacional do PSD em nome da "diversidade". O deputado Duarte Marques revelou esta sexta-feira, em declarações à TSF, que está a ser preparada mais uma lista concorrente àquele órgão do partido, mas garante que esta não representa nenhum "protocandidato a líder".

"Representa, também ela, a diversidade do PSD. Tem gente que apoiou o candidato A ou o candidato B. Não é uma lista de nenhum protocandidato a líder, não é uma lista de 'rioístas' ou 'rangelistas' ou 'montenegristas'", explicou o deputado em entrevista na TSF.

Duarte Marques garante que a lista não é de qualquer protocandidato. 00:00 00:00

"​​​​​É uma lista do PSD e as pessoas são livres de apoiar quem quer que tenham apoiado. Agora que a liderança está resolvida, o caminho seguinte é ganhar as eleições", apontou. Questionado pela TSF sobre se esse objetivo não seria alcançado mais facilmente com o apoio à lista do presidente do partido - Rui Rio indicou Pedro Roseta -, Duarte Marques explicou que a questão "não é não apoiar".

Na lista em construção "há gente que apoia o líder do partido e há gente que apoiou", mas o deputado sublinha que a existência de listas diferentes da que foi apresentada pelo líder do PSD pretende "representar a diversidade que existe no Conselho Nacional". A este objetivo junta-se ainda a necessidade de "apresentar propostas alternativas e diferentes, como sempre fez".

Isto, "porque o Conselho Nacional não tem de ser só lista do presidente do partido". Resta saber quem lidera esta nova iniciativa: se o próprio Duarte Marques, se outro partidário.

Esta manhã, na TSF, Miguel Pinto Luz - que já foi candidato à liderança do partido e apoiou Paulo Rangel nas diretas - confirmou que vai também liderar uma lista candidata ao Conselho Nacional, tal como Pedro Calado, que concorre numa lista apoiada por Luís Montenegro.

O 39.º Congresso do PSD arranca hoje pelas 21h00 em Santa Maria da Feira (Aveiro), com o discurso de abertura do presidente reeleito, Rui Rio, que derrotou Paulo Rangel em eleições diretas por 52,4% dos votos. Pode acompanhar todos os desenvolvimentos na antena da TSF e aqui, ao minuto: