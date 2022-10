Mais voos noturnos. PAN pede "revogação imediata" e quer impedir voos de madrugada

Inês Sousa Real © Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

O PAN "exige" ao Governo que "revogue imediatamente" a portaria que permite mais voos noturnos em Lisboa a partir de terça-feira e até 28 de novembro. Inês Sousa Real diz que a decisão "é incompreensível" e quer impedir voos noturnos em todos os aeroportos nacionais.

A portaria foi publicada esta segunda-feira, para "assegurar o processo de mudança de sistema de gestão de tráfego aéreo" e mereceu a oposição imediata do PAN, que vai dar entrada com um projeto de lei na Assembleia da República para a interdição de voos noturnos "em todos os aeroportos e aeródromos nacionais", entre as 00h00 e as 06h00, salvo motivos de força maior.

Os "motivos de força maior", invocados pelo partido, são voos de emergência humanitária, transporte aéreo de correio ou voos de assistência médica.

"É incompressível que o Governo venha agora invocar um caráter excecional, dizendo que é imperioso que esta permissão exista, quando não estamos a falar de voos urgentes. Não se tratando destas circunstâncias, o número que está a ser permitido coloca em causa a qualidade de vida das populações", sublinha Inês Sousa Real aos jornalistas.

O PAN pede ainda esclarecimentos ao Governo "sobre este caráter excecional", tendo ainda em conta as denúncias de organização não-governamentais do ambiente, como a associação Zero, que denunciou que os níveis de ruído no aeroporto de Lisboa ultrapassam os limites legais, assim como o incumprimento do regime de restrição de voos noturnos.

A portaria permite a operação de aeronaves no Aeroporto Humberto Delgado em dois períodos: entre as 00h00 e as 02h00, e entre as 05h00 e as 06h00, com limites máximos semanais. Na primeira semana, entre 18 a 23 de outubro, o limite é de 168 voos, na segunda semana baixa para 86 voos.

Na terceira semana, são permitidos 75 voos, na quarta são 45, na quinta o limite é de 30 e na última semana, entre 21 e 28 de novembro, o limite baixa para 20 voos.