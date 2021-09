Manhã sem filas para votar na cidade de Viseu

Por José Ricardo Ferreira 26 Setembro, 2021 • 13:23 Partilhar este artigo Facebook

A votação para as eleições autárquicas na cidade de Viseu está a decorrer de forma "normal", sem incidentes e sem filas, ao contrário do que aconteceu nas últimas presidenciais, em que às primeiras horas da manhã e ao longo do dia se registaram longas filas.

Este domingo "está tudo a fluir bem" e nem na abertura das mesas às 8h00 houve filas. "Estamos com o movimento normal para o período da manhã", adiantou à TSF fonte da Junta de Freguesia, acrescentando que se espera um maior fluxo durante a tarde.

Entre os eleitores não há razões de queixa. Manuel Lobão que nas presidenciais de janeiro esperou quase uma hora para votar, desta vez despachou-se mais depressa.

"Agora votei em dez minutos. Correu tudo muito bem e não tive receio nenhum. Quando acabar a missa, as filas vão aumentar e os jovens só vêm à tarde porque agora estão a dormir", afirma o idoso, que prefere votar sempre no período da manhã.