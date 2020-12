"Mantenho total confiança em Eduardo Cabrita", garante Costa

© AFP

António Costa garante que mantém "total confiança" em Eduardo Cabrita como ministro da Administração Interna, apesar da demissão da diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), nove meses depois da morte de um cidadão ucraniano no Aeroporto de Lisboa.

Ihor Homeniuk foi, alegadamente, espancado por três inspetores do SEF.

Numa conferência de imprensa em Bruxelas, após a cimeira de líderes europeus, o primeiro-ministro abriu uma exceção para falar de política interna, e afirmou que Eduardo Cabrita "fez o que lhe competia fazer".

"Assim que soube do caso mandou abrir um inquérito, o que permitiu apurar a verdade, comunicou às autoridades para procederem criminalmente e assegurou, com a provedora de Justiça, um mecanismo para a reparação à família pelo ato bárbaro", justificou Costa.

O primeiro-ministro lembra que o Ministério da Administração Interna já tem pronta a reforma do sistema policial de fronteiras. "Ajustar à legalidade democrática, de respeito pelos direitos humanos, e dar cumprimento a uma medida prevista no programa do Governo de separação total entre funções policiais e administrativas dos estrangeiros", explicou.

A diretora nacional do SEF, Cristina Gatões, que estava em funções à data do ocorrido, apresentou a renúncia ao cargo esta quarta-feira.

Nos últimos dias, a continuidade de Eduardo Cabrita no Governo foi questionada por alguns partidos políticos. Num balanço dos três anos de mandato, o ministro assumiu, na quinta-feira, estar de consciência tranquila e até orgulhoso.

A audição de Eduardo Cabrita no Parlamento está marcada para a próxima terça-feira, depois de vários partidos terem endereçado o pedido, aprovado por unanimidade.

O até aqui diretor nacional adjunto, José Luís do Rosário Barão, vai assumir o cargo e coordenar, com o também adjunto Fernando Parreiral da Silva, o processo de restauração no SEF.