Manuel Beja presta contas na comissão de inquérito à TAP. Siga em direto

Por Francisco Nascimento 11 Abril, 2023 • 16:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de Christine Ourmières-Widener e de Alexandra Reis, é a vez de Manuel Beja ir ao Parlamento, responder aos deputados na comissão parlamentar de inquérito à TAP. O ainda presidente do Conselho de Administração (ou chairman, em inglês) assinou o acordo para a saída de Alexandra Reis da TAP, em conjunto com a CEO da TAP. A assinatura valeu-lhe o despedimento por justa causa, anunciado pelo Governo a 6 de março.

Pouco depois da decisão anunciada pelos ministros Fernando Medina e João Galamba, Manuel Beja quebrou o silêncio com uma publicação na rede social LinkedIn, onde admitiu que tentou segurar Alexandra Reis, além de insistir com os antigos governantes Pedro Nuno Santos e Hugo Santos Mendes que existia um problema de governança na TAP. Sem sucesso.

Na comissão parlamentar de inquérito, Manuel Beja deve contestar a justa causa para a demissão, e explicar quando teve conhecimento que Alexandra Reis estava a ser pressionada a sair. Se logo no início do processo, como diz a CEO, ou se apenas na véspera da assinatura do acordo, já depois do consentimento do Governo.

O presidente do Conselho de Administração vai também ser questionado pelos deputados sobre o atraso na devolução do montante da indemnização a Alexandra Reis, apesar de a antiga secretária de Estado já ter entrado em contacto com a TAP por três vezes.

Manuel Beja foi nomeado para a TAP em junho de 2021, e entrou para o lugar de Miguel Frasquilho. Desde então, Manuel Beja deu explicações aos deputados apenas uma vez, no Parlamento, sobre o plano de reestruturação, e nunca foi ouvido sobre as últimas polémicas.