Manuel Monteiro critica direita por perder votos para o Chega

Manuel Monteiro © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca 17 Novembro, 2020 • 12:56

O antigo líder dos centristas não fica chocado com o entendimento do PSD e CDS com o Chega nos Açores. Pelo contrário, até o compreende. "Não creio que vá pôr em causa os alicerces do regime", exclama Manuel Monteiro, que considera que os partidos fundadores do regime têm de perceber o que faliu e porque estão a perder terreno para o Chega.

O antigo dirigente do CDS, que regressou ao partido em abril deste ano, considera que toda a agitação no país sobre este tema surge devido ao receio da esquerda e de alguns membros do PSD de que o entendimento à direita chegue ao continente e que Rui Rio venha a ser primeiro-ministro.

"Muitas pessoas opositoras do Dr. Rui Rio no PSD, que não gostavam que ele fosse primeiro-ministro, estão contra, não pelo acordo em si, mas pela potencialidade que ele traz de o levar a primeiro-ministro, mesmo que o PSD fique em segundo lugar numas eleições legislativas", adianta.

Defende um novo entendimento entre PSD e CDS, uma espécie de nova Aliança Democrática (AD) para as próximas eleições legislativas e sublinha que a direita, nomeadamente o CDS, deve ter capacidade de captar os eleitores que o Chega está a cativar.

"Isso só acontece por fragilidades objetivas e manifestas do CDS e do PSD impedirem o crescimento do Chega", argumenta. "O que PSD e CDS deviam fazer, e não fazem, é trabalhar para construir um projeto alternativo pela positiva", esclarece.

Questionado sobre se um dia equaciona disputar novamente a liderança do CDS, Manuel Monteiro diz acreditar que Francisco Rodrigues dos Santos saberá conduzir o partido. Mas deixa tudo em aberto. "Se ele conseguir levar o CDS a bom porto, e eu espero que sim, teremos líder para muitos anos". Mas e se não? "Teremos de falar", remata.

Racista e Xenófobo?

Manuel Monteiro lembra que o Chega teve luz verde do Tribunal Constitucional mas, se, eventualmente, o partido viola princípios básicos consagrados na Lei Fundamental, o Ministério Público deve agir.

Se alguém atenta contra a liberdade democrática, "cabe ao Ministério Público, por si próprio, desencadear esse processo. Cabe ao MP a defesa da legalidade e dos valores democráticos", afirma.

No entanto, o ex-presidente do CDS considera que tomar essa atitude seria um erro. "Os partidos combatem-se no plano político e esse combate político deve ser feito pelos partidos da direita democrática e, para mim, só há um, o CDS", conclui.