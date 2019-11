Manuel Monteiro diz que indecisão do CDS sobre refiliação é "questão política"

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Manuel Monteiro garante que mantém a vontade de regressar ao CDS, apesar de o partido ter adiado até ao congresso de janeiro uma decisão sobre o pedido de refiliação.

Ouvido esta manhã pela TSF, o antigo presidente centrista revela que soube da decisão pelos jornais, e confessa não compreender que, nas atuais circunstâncias, o CDS esteja a excluir e não a juntar as pessoas.

"Eu não estou magoado, estou surpreendido. Penso que neste momento aquilo que o CDS deveria pretender era reunir todos os que estão, os que estiveram e os que nunca estiveram mas podem estar."

Para Manuel Monteiro, "esse é que é o grande objetivo de um partido político que acaba de sair de um resultado eleitoral menos favorável e que deve querer lutar para retomar uma posição política que é sua, e reconquistar um espaço político que é o seu".

Manuel Monteiro, ouvido pela jornalista Cristina Lai Men, mostra-se "surpreendido" 00:00 00:00

"Isso faz-se juntando pessoas, não excluindo pessoas", assinala o antigo presidente do CDS que responde "claro que sim" quanto à manutenção de uma vontade de regresso. "Penso que por vezes há a ideia de que os partidos são quintais de algumas pessoas, e os partidos não são quintais particulares de ninguém", aponta.

Manuel Monteiro garante que escreveu uma carta ao secretário-geral do CDS com um pedido de esclarecimentos sobre o motivo pelo qual a atual direção não decidiu sobre o seu regresso.

"Quero apenas saber qual a razão estatutária, a regra que os leva a não decidir readmitir-me", apelou o ex-centrista, que acredita que esta "situação não está prevista [nos estatutos do CDS]", mas admite que possa "estar equivocado".

O ex-líder centrista acredita que esta é uma "questão política" 00:00 00:00

Por este motivo, Manuel Monteiro está convencido de que se trata de uma decisão política. "Não tenho dúvidas de que há aqui uma questão política. Por um lado, pode haver o entendimento de que eu, filiando-me agora, poderia ter assento no próximo congresso, uma vez que os estatutos dizem que os ex-presidentes do partido têm assento por inerência."

"Eu quero que fique claro que, se algum dia pensasse em ir ao próximo congresso do CDS, jamais o faria recorrendo a essa situação", assevera o ex-líder do partido.

Manuel Monteiro espera desde setembro por uma decisão do partido sobre o seu pedido de refiliação. A ficha de inscrição foi entregue na concelhia do CDS da Póvoa de Varzim, que recebeu o pedido "com entusiasmo".

"O CDS não apaga a sua história"

Ouvido pela TSF, Salazar Castelo Branco, o líder da concelhia da Póvoa de Varzim considera que a lei não está a ser cumprida, e, por isso, na próxima semana anunciará medidas.

Para o líder da concelhia onde Manuel Monteiro entregou a ficha de inscrição, esta "é uma questão política quando, neste caso, não deveria ser uma questão política. Deveria ser uma questão estatutária. Penso que está a ser cometida uma ilegalidade".

Salazar Castelo Branco fala de uma questão de "ilegalidade" 00:00 00:00

Salazar Castelo Branco salienta ainda que "a concelhia, no tempo certo, irá defender a sua honra e a sua dignidade, e irá pedir que sejam cumpridos os regulamentos e estatutos do partido. Iremos tomar uma posição firme, em princípio, já na próxima semana".

Ouça as críticas do líder da concelhia da Póvoa de Varzim 00:00 00:00

De acordo com Salazar Castelo Branco, "todos os líderes e ex-líderes do partido têm de ser tratados com dignidade, porque o CDS não apaga a sua história nem a reescreve". "Todos os presidentes do partido têm de ser tratados com um mínimo de dignidade", diz o líder da concelhia que já questionou a direção do CDS sobre a matéria, mas sem resposta até ao momento.