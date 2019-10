Manuel Monteiro recorda homem de "coragem" que "se bateu pela democracia"

Por Maria Miguel Cabo com Sara Beatriz Monteiro 03 Outubro, 2019 • 16:20 Partilhar este artigo Facebook

O antigo presidente do CDS Manuel Monteiro recorda Freitas do Amaral como um "fundador da democracia ocidental", um dos principais responsáveis pela "adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE)" e um homem que teve "coragem para votar contra a Constituição da República Portuguesa de 1976".

Em entrevista à TSF, Manuel Monteiro começa por contar que tinha 12 anos quando aconteceu o 25 de Abril de 1974 e lembra tempos em que "se oscilou entre a possibilidade de termos uma democracia como aquela que temos do tipo ocidental e um regime muito próximo de Cuba".

"Freitas do Amaral é inquestionavelmente uma das figuras que mais se bateu para que tivéssemos a democracia que hoje temos", assegura.

No mesmo plano, Manuel Monteiro sublinha o papel de Freitas do Amaral na a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia: "Mário Soares teve um papel indiscutível nessa questão, mas a verdade é que Freitas do Amaral que era presidente da União Europeia das Democracias Cristãs muito trabalhou para que Portugal pudesse ser aceite na então Comunidade Económica Europeia."

A nível interno, Manuel Monteiro recorda que Freitas do Amaral teve "coragem para votar contra a Constituição da República Portuguesa de 1976" que "afastava Portugal da Europa, que afastava Portugal das democracias ocidentais".

"Freitas do Amaral teve coragem física até, porque as pessoas esquecem-se que aqueles tempos eram tempos muito difíceis em que quem andava com autocolantes do CDS ou da juventude centrista no caderno ou na lapela - e nessa época as pessoas davam a cara pelos partidos a que pertenciam e aos quais aderiam - era um risco para a saúde", remata.