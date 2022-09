Manuel Pizarro é o novo ministro da Saúde

Manuel Pizarro, novo ministro da Saúde © Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

Por Rui Oliveira Costa 09 Setembro, 2022 • 16:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Manuel Pizarro vai ser o novo ministro da Saúde, sucedendo a Marta Temido. A informação foi confirmada pela Presidência da República, no seu site.

"Na sequência da proposta do Primeiro-Ministro, o Presidente da República conferirá posse amanhã, sábado 10/9, ao novo Ministro da Saúde, Dr. Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro, pelas 18h00, no Palácio de Belém", escreve-se no site da Presidência.

Ouça o comentário do diretor executivo da TSF e comentador de Política, Pedro Cruz, à escolha de Manuel Pizarro 00:00 00:00

Manuel Pizarro nasceu em Coimbra em 1964, embora tenha residido no Porto desde sempre, e formou-se em medicina. Foi médico especialista em Medicina Interna no Centro Hospitalar e Universitário de São João e Diretor Clínico do Hospital da Ordem da Trindade.

Na política, foi deputado na Assembleia da República entre 2005 e 2013, onde integrou a Comissão Parlamentar da Saúde. Foi também membro da Assembleia Municipal do Porto e vereador da autarquia portuense entre 2013 e 2021, tendo perdido as eleições de 2013 e 2017.

O novo ministro da Saúde já tinha passado pelo mesmo Ministério quando foi secretário de Estado em 2008 e 2009, tendo voltado como secretário de Estado Adjunto e da Saúde entre 2009 e 2011. A ministra era Ana Jorge.

Atualmente, Manuel Pizarro é o líder da Federação do Porto do PS e foi o nono da lista do partido nas últimas eleições Europeias. Recentemente, substituiu Carlos Zorrinho na liderança dos deputados socialistas no Parlamento Europeu.

É também alto-comissário da Convenção Nacional de Saúde.