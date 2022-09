Manuel Pizarro toma posse como ministro da Saúde. Costa elogia "político experiente"

O eurodeputado socialista Manuel Pizarro assume agora o cargo de ministro da Saúde © Mário Cruz/Lusa (arquivo)

Por Francisco Nascimento e Gonçalo Teles 10 Setembro, 2022 • 18:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Numa cerimónia que durou pouco mais de quatro minutos, Manuel Pizarro foi empossado como ministro da Saúde, com Marta Temido a assistir na primeira fila, recebendo um longo cumprimento de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa.

À saída da cerimónia, o novo ministro da Saúde disse receber "este desafio muito exigente com muita determinação, com muita vontade de trabalhar em prol da saúde dos portugueses e em prol do SNS".

Questionado sobre a falta de meios no setor, Pizarro afirmou que "todos os casos em que há dificuldades de recursos são casos que têm que preocupar quem tem responsabilidades na área da saúde", mas também que é "muito importante utilizar da forma mais eficaz possível os meios" já existentes.

Em relação ao novo Estatuto do SNS, o ministro declarou que se não se "sentisse confortável, não poderia tomar hoje posse neste lugar", e remeteu para os "próximos dias" a nomeação dos secretários de Estado.

Já o primeiro-ministro António Costa agradeceu "mais uma vez toda a dedicação, empenho e serviço prestado" por Marta Temido aos portugueses num período de especial dificuldade, estendendo o agradecimento aos secretários de Estado que agora deixam os cargos.

Dirigindo-se a Manuel Pizarro, o chefe do Executivo agradeceu a disponibilidade do novo ministro para "voltar a Portugal", reconhecendo-lhe "todas as condições" para "prosseguir a execução do programa de Governo". "É um político muito experiente", destacou também.

Questionado sobre quem será o novo diretor executivo do SNS, Costa assinalou que "depende desde logo" da promulgação do diploma por parte do Presidente da República.

Instado a revelar se será garantido mais dinheiro para a Saúde, Costa respondeu com o aumento das verbas "em mais de 40%" desde que assumiu o cargo, reconhecendo, no entanto, a necessidade de investir na "organização e na gestão".

"Nós precisamos, seguramente, de continuar a reforçar. O novo plafond do orçamento para o Ministério da Saúde, para o próximo ano, já está definido, como é sabido, vai ter mais um reforço do Serviço Nacional de Saúde. Mas nós, além disso, temos de investir na organização e na gestão", sublinhou.

"É por isso que a aprovação do estatuto do SNS, ainda em julho", com a criação da direção executiva e a possibilidade de regulamentar a dedicação plena, dá "novas ferramentas para podermos ter não só mais meios, como uma melhor organização".

Na resposta às críticas - em especial as de que Pizarro é uma escolha do aparelho -, Costa assinala que "as oposições têm sempre de encontrar alguma coisa para dizer e raras vezes são muito imaginativas", pelo que "escolher dizer que para um Governo do PS foi escolhido um membro do PS é verdadeiramente estranho".

Notícia atualizada às 19h43