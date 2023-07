Marcelo já aceitou demissão de Marco Capitão Ferreira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © António Pedro Santos/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou a demissão do secretário de Estado da Defesa Nacional, Marco Capitão Ferreira.

"Na sequência da proposta do Primeiro-Ministro, o Presidente da República aceitou a demissão do Secretário de Estado da Defesa do XXIII Governo Constitucional, Marco Alexandre da Silva Capitão Costa Ferreira", pode ler-se no site da Presidência.

O primeiro-ministro apresentou ao Presidente da República a proposta de exoneração do secretário de Estado da Defesa Nacional, a pedido do próprio.

Marco Capitão Ferreira desempenhava as funções de secretário de Estado da Defesa desde o início do atual Governo socialista de maioria absoluta.

Esta sexta-feira, o Expresso noticia que o secretário de Estado admitiu Miguel Fernandes, ex-administrador do Alfeite, para assessor da administração da 'holding' da Defesa, IdD - Portugal Defence, mas o gestor nunca foi visto a exercer funções nesse local.

Na quarta-feira, o Parlamento aprovou a audição de Estado Marco Capitão Ferreira para prestar esclarecimentos sobre um contrato assinado com a Direção-Geral de Recursos da Defesa, antes de assumir funções no executivo.

Em causa está um contrato de assessoria assinado em 25 de março de 2019 entre Marco Capitão Ferreira e a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), à data liderada por Alberto Coelho - um dos envolvidos na operação judicial 'Tempestade Perfeita' - com uma vigência de 60 dias e no valor de 50 mil euros mais IVA.