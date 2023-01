Marcelo aceita divisão de ministério e novos ministros Galamba e Marina Gonçalves

© Rodrigo Antunes/Lusa (arquivo)

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou a divisão do Ministério das Infraestruturas e Habitação em dois ministérios e a nomeação para ministros de João Galamba e de Marina Gonçalves, respetivamente.

"O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-Ministro da criação do Ministério das Infraestruturas e do Ministério da Habitação, por divisão do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e aceitou a proposta do Primeiro-Ministro de nomeação de João Saldanha de Azevedo Galamba, como Ministro das Infraestruturas, e de Marina Sola Gonçalves, como Ministra da Habitação", lê-se numa nota divulgada pela Presidência.

"São escolhas óbvias e infelizmente são escolhas pobres." Ouça o comentário de Pedro Cruz, diretor-executivo da TSF. 00:00 00:00

O primeiro-ministro, António Costa, propôs os atuais secretários de Estados João Galamba e Marina Gonçalves, respetivamente para as funções de ministro das Infraestruturas e de ministra da Habitação.

Com esta opção, o líder do executivo separa as pastas das Infraestruturas e da Habitação, áreas que até agora foram acumuladas pelo ministro cessante Pedro Nuno Santos.