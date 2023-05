Marcelo aceita ser testemunha no processo de António Costa contra Carlos Costa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Filipe Amorim/Global Imagens

Por Nuno Domingues com Carolina Quaresma 12 Maio, 2023 • 07:44

O Presidente da República aceitou o pedido do primeiro-ministro para ser testemunha no processo que António Costa moveu contra o antigo governador do Banco de Portugal Carlos Costa.

Segundo o Expresso, há cerca de dois meses, pouco antes de fazer entrar o processo na Justiça, António Costa pediu a Marcelo Rebelo de Sousa para testemunhar. O primeiro-ministro pediu ao Presidente um depoimento sobre os acontecimentos referidos pelo antigo governador do Banco de Portugal.

De acordo com o semanário, o pedido de Costa não se enquadra no contexto das chamadas "testemunhas abonatórias".

Marcelo aceitou o pedido do chefe de Governo e irá testemunhar por escrito, em coerência com o que disse quando estalou a polémica, ou seja, que nem o primeiro-ministro ou qualquer outro interveniente ponderou "contornar a lei" a propósito do caso Isabel dos Santos.

No livro "O Governador", escrito pelo jornalista Luís Rosa, Carlos Costa relatou que António Costa lhe telefonou para pedir uma intervenção para tratar Isabel dos Santos "com cuidado", porque era "filha do presidente de Angola".

A polémica começou quando o livro foi lançado, no final do ano passado, mas a queixa de António Costa, pedindo uma "retratação pública" do antigo governador, só chegou à Justiça no final de abril. Até agora, não há nenhuma diligência anunciada pela Justiça.