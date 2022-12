Marcelo acredita que ministro da Saúde está "muito consciente" dos problemas nos hospitais

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Elton Monteiro/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa visitou, na quinta-feira, o Hospital de Santa Maria com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e acredita que o responsável está "muito consciente" dos problemas nos hospitais.

"É médico. Sabe como o período é difícil porque há a gripe clássica, Covid ainda e os outros problemas que se somam. Agora o fundamental é que existam os instrumentos para acelerar a resolução dos problemas. Sabemos que existe, todos os invernos, assim como há outros problemas crónicos que antigamente aconteciam no verão, com as famílias a depositarem os idosos nos hospitais. A ideia é, para o ano, haver condições melhores do que aquelas que existem este ano", defendeu Marcelo.

Nesta visita, o chefe de Estado reparou numa "distribuição muito inteligente" no hospital que separa os casos respiratórios das pessoas mais idosas das restantes, recorrendo a um contentor.

"Tem uma capacidade própria adequada a esse tipo de urgências, o que permite não estar a fazer uma pressão tão grande. Há sempre um momento de espera e eu visitei a parte menos grave, onde são triados. Depois visitei a parte que exige um cuidado maior e contactei com o diretor clínico e o de urgências, que foram explicando ao ministro as necessidades. Percebi que houve uma mudança grande com a criação de um instituto público para gerir o SNS, mas isso exige que saiam várias leis que deem os poderes às entidades que devem atuar", contou o Presidente da República.

Questionado sobre se o primeiro-ministro deveria ter contactado o presidente da Câmara de Lisboa, na sequência do temporal, Marcelo disse apenas que, da sua parte, o contacto com o autarca foi permanente ao longo dos dias, que foram "muito difíceis".

"Ainda nos encontrámos pontualmente em várias circunstâncias. É muito importante que as populações sintam que o poder está próximo, quer os presidentes de câmara, quer os responsáveis das freguesias. Quem está teoricamente mais distante deve acompanhar o que está a acontecer nas autarquias. Não queria ser eu a formular um juízo sobre a maneira como os responsáveis políticos, em cada caso, reagem", explicou.

Por fim, sobre as previsões do Banco de Portugal divulgadas esta sexta-feira, o Presidente pediu para se "esperar para ver", uma vez que há várias previsões.

"Todos desejamos que a evolução seja no sentido da descida do nível de preços, mas depende de muitos fatores externos", acrescentou Marcelo.