Marcelo admite que 240 euros "façam diferença" para quem tem necessidades "mais graves"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou esta quarta-feira que o apoio extraordinário de 240 euros, anunciado pelo primeiro-ministro para famílias com prestações mínimas, pode fazer uma diferença significativa para estas pessoas.

Ressalvando que não conhece em detalhe a medida do Governo, o chefe de Estado assinalou que, do que sabe, este "não é o mesmo universo" nem são "exatamente" as mesmas pessoas que receberam a prestação extraordinária de 125 euros em outubro.

"São aqueles que têm necessidades económicas e sociais mais graves", assinalou Marcelo. "Admito que, se forem famílias ou pessoas com rendimentos muito, muito baixos, 240 euros façam uma diferença na sua vida."

Nestes casos, "se estão a receber prestações de 200, ou 300, ou 400 euros, admito que façam diferença", rematou.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou o pagamento de uma prestação extraordinária de 240 euros para um milhão de famílias que recebem prestações mínimas ou que beneficiem da tarifa social da energia.

A medida será aprovada em Conselho de Ministros na quinta-feira e foi anunciada durante uma entrevista à revista Visão, que será divulgada na íntegra igualmente na quinta-feira.