Marcelo admite que pandemia aproximou Presidente e Governo

O Presidente da República e recandidato a Belém, Marcelo Rebelo de Sousa, reconhece que a pandemia de Covid-19 aproximou o chefe de Estado e o Governo.

Em declarações à TSF, num balanço da campanha e dos últimos meses, Marcelo reconhece que fez "questão de assumir a responsabilidade neste ano de pandemia e, mais do que uma colagem do Governo ao Presidente, houve um tal entrosamento e tal convergência que ultrapassou tudo o que normalmente existiria se não houvesse pandemia".

"Não faz sentido o chefe de Estado ir para um lado e o Governo para o outro", acrescentou também.

Depois de uma campanha eleitoral com grandes restrições, o candidato a Belém reconheceu que "era muito complicado estar a fazer prevalecer o estatuto de candidato." Por isso, refere, optou "por fazer sempre o apelo ao voto contra a abstenção, dizendo o que é verdade: que há uma escolha de candidatos muito grande".

"Estive próximo dentro do que é possível", garante Marcelo Rebelo de Sousa sobre o contacto com os portugueses durante a campanha, lembrando que o confinamento apertou nos últimos dias.

"Acresce que tive o azar de ao longo deste período todo ter tido dois contactos" de risco e "o episódio do teste positivo".

"Ainda ontem estava em visita ao hospital de Vila Nova de Gaia e ligavam de Lisboa para saber o que estava a fazer", revelou.

No último dia da campanha, Marcelo Rebelo de Sousa deixa um "apelo ao voto em geral", sem querer ser "intrusivo e abusivo" no relacionamento com outras candidaturas.

Questionado sobre uma possível segunda volta, Marcelo Rebelo de Sousa reconhece que "se a abstenção astronómica pode acontecer".

Com a pandemia a "dominar boa parte do ano de 2021" e uma crise económica e social instalada no país, o candidato a Belém assinala que se for reeleito, ou se outro candidato for eleito, o mandato será "muito previsível".

"Nunca se pode dizer nunca, mas não é nada desejável em cima da crise económica e da crise social - já não digo em cima da presidência da União Europeia - estar a pensar num antecipação de eleições", realça também o recandidato a Belém, que diz esperar que a atual legislatura dure "até outubro de 2023".

Sobre os últimos cinco anos, Marcelo Rebelo de Sousa confessa que "não imaginava as complicações" que o país acabou por enfrentar. "Há cinco anos o país estava dividido ao meio", recorda, antes de garantir que fez o "melhor que sabia e podia" e tem agora uma sensação de "dever cumprido".

Por fim, um lamento: o Palácio de Belém continua a ser "muito frio" para Marcelo Rebelo de Sousa. "Uma pessoa sozinha ali, tão longe, na parte residencial, acaba por trabalhar."