Marcelo afirma respeitar decisão do parlamento sobre os debates quinzenais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, intervém durante a sessão de abertura do 37º Festival de Teatro de Almada, no Teatro Joaquim Benite, em Almada, 03 de julho de 2020. Em 2020, o Festival tem um calendário alargado e o dobro das sessões devido à necessidade de redução de lotação das salas para metade (em virtude do novo coronavírus), para que mais público possa ver os 17 espetáculos - 14 produções portuguesas e três estrangeiras (Espanha e Itália), divididos por 24 dias e sete palcos. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

© LUSA