Marcelo alerta que subida de preços da energia pode travar recuperação económica

Marcelo Rebelo de Sousa © Miguel Figueiredo Lopes/Presidência da República/Lusa (arquivo)

O Presidente da República alertou esta sexta-feira que, a confirmar-se uma subida dos preços da energia, isso poderá ser um travão à recuperação económica, e referiu que esta é uma preocupação de vários países europeus.

"Isso, a confirmar-se, pode ser um travão ou uma desaceleração da recuperação económica", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, à saída Reitoria da Universidade de Lisboa.

O chefe de Estado tinha sido questionado sobre o anúncio feito na quarta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) de que o preço da eletricidade vai voltar a aumentar, a partir de 1 de outubro, em 1,05 euros por mês para a maioria dos clientes domésticos do mercado regulado.

Na resposta, o Presidente da República disse que "as economias de todo o mundo já há algum tempo que estavam a chamar a atenção para o problema do aumento do custo da energia" e que houve quem antecipasse efeitos "na vida das pessoas, mas também na economia, também na produção", realçando que "isso pode ter consequências, por exemplo, na inflação".

"Vamos ver o que é que se vai passar. Sei que é uma preocupação ampla. Ainda agora em Roma ouvi essa preocupação de vários países, de estar a ver-se finalmente chegar aos preços da eletricidade em geral, da energia, aquilo que foi o aumento na origem", acrescentou, referindo-se à reunião de chefes de Estado da União Europeia do Grupo de Arraiolos em que participou na quarta-feira.