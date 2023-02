Marcelo antecipa que Governo vai manter exames nacionais no ensino secundário

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República © André Kosters/Lusa

Por Maria Augusta Casaca e Rui Oliveira Costa 06 Fevereiro, 2023 • 18:37

O Presidente da República antecipou a decisão do Governo de manter os exames nacionais na conclusão do ensino secundário.

Na visita a Olhão, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que os ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação chegarão a essa conclusão.

"Daquilo que eu sei do Governo, chegou-se à conclusão de que há exames para termo do secundário. Outra coisa é a admissão ao ensino superior, onde é um sistema em que uma parte é comum e outra em que são as próprias entidades de ensino superior - politécnicos e universidades - escolher que tipo de avaliação para o acesso, respeitando a sua autonomia", disse o Presidente da República.

Marcelo revela que "está ultrapassada" a "divergência" que foi noticiada e considera que "faz sentido" e que é "bom" haver uma "avaliação final do secundário".