"Sou candidato, não saio a meio de uma caminhada penosa." Marcelo confirma recandidatura

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta segunda-feira, na pastelaria Versailles, em Belém, Lisboa, a sua recandidatura ao cargo de Presidente da República nas eleições de 24 de janeiro de 2021.

"Foi aqui que esteve a sede da minha candidatura há cinco anos, foi aqui que passei muitas vezes, ao longo destes cinco anos, ao jantar e quando vinha comer alguma coisa. Quero também saudar todas as senhoras e senhores candidatos que já formularam o seu propósito de concorrer a esta eleição. Há muito tempo que defendo que devem haver debater frente a frente, com todos os candidatos, e assim farei", começou por dizer Marcelo.

De seguida, anunciou a recandidatura à Presidência da República como Presidente independente que quer unir e estabilizar Portugal.

"Não vou fugir às minhas responsabilidades, não saio a meio de uma caminhada penosa. Anuncio-vos isto só hoje porque, perante o agravamento da pandemia no outono, quis tomar decisões essenciais sobre a declaração do estado de emergência em tempos tão sensíveis como o Natal e fim do ano como Presidente e não como candidato. Quero-vos agradecer a compreensão e apoio manifestados desde 2016", sublinhou o recandidato a Presidente da República.

Marcelo garantiu também que quem avança para esta recandidatura é exatamente a mesma pessoa que se apresentou há cinco anos.

"Defensor da democracia e da liberdade, pessoal, política, económica e cultura. Sou exatamente o mesmo na visão de Portugal, plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continente. Tudo o que disse e escrevi em 2015 mantém-se por igual, como igual é o homem que o disse e escreveu. Portuguesas e portugueses, a escolha é vossa", rematou.

No entanto, ainda não há data para a formalização da candidatura, garantiu Marcelo.

O espaço onde agora está a Versailles, na esquina da rua da Junqueira com a Calçada da Ajuda, mesmo junto ao Palácio de Belém, funcionou como sede de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa às eleições presidenciais de 2016.

Prestes a completar 72 anos, no dia 12 de dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República à primeira volta nas eleições de 24 de janeiro de 2016, com 52% dos votos expressos.

No dia 24 de novembro, o Presidente da República marcou as eleições presidenciais para 24 de janeiro de 2021.



As candidaturas têm de ser apresentadas formalmente perante o Tribunal Constitucional até 30 dias antes das eleições, 24 de dezembro, propostas por um mínimo de 7500 e um máximo de 15 mil eleitores, e a campanha eleitoral decorrerá entre 10 e 22 de janeiro.



Nos termos da lei, se nenhum dos candidatos obtiver mais de metade dos votos validamente expressos, excluindo os votos em branco, haverá um segundo sufrágio, 21 dias depois do primeiro, entre os dois candidatos mais votados - neste caso, será em 14 de fevereiro.

O próximo Presidente da República tomará posse perante a Assembleia da República no dia 09 de março de 2021, último dia do atual mandato de cinco anos de Marcelo Rebelo de Sousa.