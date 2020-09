Marcelo apela ao consenso de "todos os portugueses" para aplicação de fundos europeus

© Filipe Farinha/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa alinha com António Costa na ideia de um consenso político em torno da aplicação das ajudas europeias para fazer frente à crise económica. O presidente da República participou numa conferência da Confederação dos Agricultores onde destacou a importância de um acordo social e político.

"Nós portugueses somos extraordinários no arranque, mas menos pertinazes no que respeita ao médio e longo prazo. Desde logo, nos acordos políticos e sociais. Este é um projeto global, que exige consensos", alerta.

Marcelo apela ao consenso de "todos os portugueses", sustentado num acordo político pelas diferentes forças partidárias.

O chefe de Estado sublinha que o consenso tem de ter um prazo de validade longo e que os próximos Governos vão ter de saber lidar com ideias diferentes sobre a aplicação dos fundos.

Marcelo Rebelo de Sousa pede, por isso, a Bruxelas para ser rápida a disponibilizar as verbas. "É preciso que a Europa não esmoreça. É preciso que a Europa seja diferente do que foi no passado. O que se espera em 2020, tem de chegar em 2020", apela.

O Presidente da República lembra que se trata de uma "capacidade de decisão excecional" das instituições europeias, à qual os diferentes Estados-membro têm de responder.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou ainda o papel dos agricultores nos primeiros meses da pandemia. O chefe de estado deveria ter participado por vídeo na conferência dos agricultores, mas acabou por surpreender os participantes ao aparecer no local.

Marcelo justificou a decisão com a disponibilidade de agenda e a proximidade da iniciativa ao palácio de Belém.