Marcelo admite ação mais dura. Promulgação de "todas as medidas" está assegurada

Numa nota publicada, esta sexta-feira, na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que "apoia a decisão do Governo, saúda o sentido de Estado dos partidos e parceiros sociais, e promulgará ou tomará a iniciativa quanto a todas as medidas que for entendido serem imprescindíveis perante a gravidade da situação" da pandemia de Covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa frisou que o Executivo de António Costa tomou "as medidas que entendeu estritamente necessárias e suficientes para esta fase da situação vivida em Portugal, na saúde, como na economia, no emprego e nos rendimentos", ressalvando que "se mais medidas forem exigidas para salvaguardar os portugueses, (...) deverão ser mesmo tomadas".

O Presidente da República pediu ainda aos portugueses que "continuem mobilizados mas serenos, preocupados mas disciplinados" e percebam que "só com paciência e contenção e cumprindo as medidas tomadas, evitando situações de risco e ficando em casa sempre que possível" será possível "criar condições para moderar e depois travar a pandemia".

"Tudo, cuidando, ao mesmo tempo, dos efeitos económicos e sociais, por forma a limitar a quebra no crescimento, no emprego e nos rendimentos das famílias, agora e nos tempos vizinhos. Isto, porque nos encontramos perante um duplo desafio: de saúde pública e económico e social", destacou.

